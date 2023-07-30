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"Он был лучше": Спенс прокомментировал свое поражение от Кроуфорда

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Эррол Спенс и Теренс Кроуфорд
Эррол Спенс и Теренс Кроуфорд. Фото: y Al Bello/Getty Images

Экс-чемпион мира в полусреднем весе американец Эррол Спенс прокомментировал свое поражение от непобежденного соотечественника Теренса Кроуфорда, передает ESPN.

По словам Эррола, Теренс наказал его за ошибки и заслуженно одержал победу.

"Сегодня Кроуфорд был лучше. Он использовал свой джеб, а я ошибался во времени. Он ловил меня между моими ударами. Сегодня он себя чувствовал лучше, но я не оправдываюсь.

Мы должны сделать это снова. Я буду намного лучше, а бой будет намного ближе. Вероятно, мы проведем его в декабре", - заявил Спенс.

Напомним, что поединок между боксерами завершился досрочной победой Кроуфорда в девятом раунде. Тем самым Теренс стал абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2030610-on-byl-luchshe-spens-prokommentiroval-svoe-porazhenie-ot-krouforda/

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