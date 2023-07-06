Официально объявлен следующий бой украинца Александра Усика

Александр Усик. Фото: Julian Finney/Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе украинец Александр Усик следующий бой проведет против британского боксера Даниэля Дюбуа, передает NUR.KZ.

Об этом на своей официальной странице в Instagram сообщил Александр Усик. Бой состоится 26 августа в польском городе Вроцлав.

"Увидимся 26 августа", - подписал пост украинский боксер.

К слову, британец Даниэль Дюбуа является обладателем регулярного титула WBA. Пояс суперчемпиона в этом весе принадлежит Усику.

Напомним, что Александр не выходил на ринг с августа прошлого года, когда в повторном бою одолел британца Энтони Джошуа раздельным решением судей.

Тогда как Даниэль Дюбуа в декабре прошлого года победил техническим нокаутом Кевина Лерену.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2027799-ofitsialno-obyavlen-sleduyuschiy-boy-ukraintsa-aleksandra-usika/