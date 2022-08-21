Александр Усик снова победил Энтони Джошуа (фото, видео)

Александр Усик. Фото: instagram.com/usykaa

Украинский боксер Александр Усик во второй раз на ринге победил британца Энтони Джошуа. Боксеры сражались за титул чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе.

Поединок состоялся в Джидде, Саудовская Аравия.

Как пишет Sports.kz, поединок продлился все 12 раундов. Отмечается, за все 12 раундов боксеры не отправили друг друга в нокаут. По итогу судьи раздельным решением определили победителем Усика.

Таким образом, украинский боксер одержал двадцатую победу в своей профессиональной карьере. Энтони Джошуа потерпел третье поражение.

Отметим, что Усик и Джошуа встречались на ринге во второй раз. Впервые они провели встречу в сентябре 2021 года. Бой продлился все 12 раундов, в течение которых доминировал украинский боксер. Он же в итоге и стал победителем.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1984111-aleksandr-usik-snova-pobedil-entoni-dzhoshua/