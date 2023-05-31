Главному тренеру сборной Казахстана подарили автомобиль за успех на ЧМ-2023 по боксу

Мырзагали Айтжанов. Фото: Федерация бокса Казахстана

Президент Федерации бокса Казахстана Кенес Ракишев вручил главному тренеру сборной Казахстана Мырзагали Айтжанову ключи от автомобиля. Об этом сообщает корреспондент KAZ.NUR.KZ.

На церемонии чествования победителей и призеров чемпионата мира по боксу, который состоялся сегодня, 31 мая, в Алматы Кенес Ракишев подарил главному тренеру мужской сборной Казахстана автомобиль и денежное вознаграждение в размере 25 тысяч долларов.

Отметим, сборная Казахстана по боксу успешно выступила на чемпионате мира в Узбекистане. Пятеро боксеров национальной сборной вошли в число призеров чемпионата, который состоялся с 1 по 14 мая в Ташкенте.

Санжар Ташкенбай, Махмуд Сабырхан, Асланбек Шымбергенов и Нурбек Оралбай стали чемпионами, а Дулат Бекбауов в финале уступил узбекскому боксеру и занял второе место.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2022858-glavnomu-treneru-sbornoy-kazahstana-podarili-avtomobil-za-uspeh-na-chm-2023-po-boksu/