Ракишев вручил 2 млн тенге матерям боксеров, занявших призовые места на чемпионате мира (фото)

Кенес Ракишев и мать одного из боксеров. Фото: KAZ.NUR.KZ

Президент Казахстанской федерации бокса Кенес Ракишев вручил 2 миллиона тенге родителям боксеров, занявших призовые места на чемпионате мира в Ташкенте. Об этом сообщает корреспондент KAZ.NUR.KZ.

31 мая в Алматы прошло чествование сборной Казахстана по боксу. Боксеры успешно выступили на чемпионате мира, который состоялся с 1 по 14 мая в Ташкенте.

На церемонии награждения Кенес Ракишев сделал денежный подарок в размере 2 млн тенге родителям отличившихся на чемпионате боксеров.

Чествование боксеров и их матерей. Фото: KAZ.NUR.KZ

Также Кенес Ракишев вручил главному тренеру мужской сборной Казахстана Мырзагали Айтжанову автомобиль и награду в размере 25 тысяч долларов.

Напомним, что Казахстан на медальном зачете ЧМ-2023 по боксу занял второе место (4-1-0). Пятеро боксеров национальной сборной вошли в число призеров. Санжар Ташкенбай, Махмуд Сабырхан, Асланбек Шымбергенов и Нурбек Оралбай стали чемпионами, а Дулат Бекбауов в финале уступил узбекскому боксеру и занял второе место.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2022855-rakishev-vruchil-2-mln-tenge-materyam-bokserov-zanyavshih-prizovye-mesta-na-chempionate-mira-foto/