Камшыбек Кункабаев проиграл олимпийскому чемпиону на ЧМ-2023 по боксу в Ташкенте

Камшыбек Кункабаев. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Казахстанский тяжеловес Камшыбек Кункабаев уступил в четвертьфинале олимпийскому чемпиону из Узбекистана Баходиру Джалолову на чемпионате мира-2023 по боксу в Ташкенте, передает NUR.KZ.

Поединок в супертяжелом весе продлился все три раунда и завершился уверенной победой Баходира Джалолова (5-0). Тем самым Кункабаев вылетел с чемпионата мира в Ташкенте.

Ранее казахстанские боксеры Санжар Ташкенбай (до 48 кг), Махмуд Сабырхан (до 54 кг), Дулат Бекбауов (до 67 кг), Асланбек Шымбергенов (до 71 кг) и Нурбек Оралбай (до 80 кг) вышли в полуфинал ЧМ-2023.

Отметим, что Баходир Джалолов является действующим олимпийским чемпионом. Тогда как Камшыбек Кункабаев на Летних играх-2020 в Токио (Япония) завоевал бронзовую медаль.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2020031-kamshybek-kunkabaev-proigral-olimpiyskomu-chempionu-na-chm-2023-po-boksu-v-tashkente/