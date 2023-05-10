Ташкенбай, Сабырхан и Бекбауов пробились в полуфинал чемпионата мира-2023 по боксу

Махмуд Сабырхан. Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

Казахстанские боксеры Санжар Ташкенбай, Махмуд Сабырхан и Дулат Бекбауов вышли в финал чемпионата мира по боксу 2023 года в Ташкенте (Узбекистан), передает NUR.KZ.

В четвертьфинале весовой категории до 48 кг Санжар уверенно победил японца Казуму Аратаке. В весе до 54 кг Махмуд Сабырхан оказался сильнее Мохаммеда Амаду из Ганы. В свою очередь, Дулат Бекбауов (до 67 кг) взял верх над мексиканцем Мигелем Анхелем Мартинесом.

Ранее в полуфинал мирового первенства прошли казахстанцы Асланбек Шымбергенов (до 71 кг) и Нурбек Оралбай (до 80 кг). Тем самым сборная Казахстана гарантировала себе пять наград.

Полуфинальные поединки чемпионата мира-2023 по боксу в Ташкенте запланированы на 12 мая.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2020030-tashkenbay-sabyrhan-i-bekbauov-probilis-v-polufinal-chempionata-mira-2023-po-boksu/