Айбек Оралбай проиграл чемпиону Европы на ЧМ по боксу в Ташкенте

Айбек Оралбай. Фото: пресс-служба Дирекции развития спорта РК

В Ташкенте (Узбекистан) состоялся очередной соревновательный день чемпионата мира по боксу. В вечерней сессии на ринг вышли два представителя сборной Казахстана, передает NUR.KZ.

Свой второй бой на турнире провел Айбек Оралбай (до 92 килограммов). Он встретился с итальянцем Азизом Аббесом Мухийдином. Поединок завершился решением судей в пользу соперника. Отметим, что Мухийдин в 2022 году становился чемпионом Европы.

С победы на ЧМ стартовал Нурбек Оралбай (до 80 килограммов). Турнирный путь он начал с боя против Мурада Аллахвердиева из Азербайджана. Казахстанцу удалось добиться успеха и выйти в следующий круг.

Добавим, что в дневной сессии Серик Темиржанов (до 57 килограммов) завершил свой стартовый бой в свою пользу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2019638-aybek-oralbay-proigral-chempionu-evropy-na-chm-po-boksu-v-tashkente/