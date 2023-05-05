Серик Темиржанов успешно стартовал на чемпионате мира-2023 по боксу в Ташкенте

Серик Темиржанов. Фото: olympic.kz

Серебряный призер ЧМ-2021 в Белграде (Сербия) Серик Темиржанов (до 57 кг) с победы стартовал на чемпионате мира 2023 года в Ташкенте (Узбекистан), передает NUR.KZ.

В 1/16 финала Серик провел поединок с Абдулом Каримом Батили из Мали. Бой продлился все три раунда и завершился победой Темиржанова единогласным решением судей (5-0).

Теперь за выход в четвертьфинал 24-летний казахстанский боксер встретится с победителем пары Жан Кайседо (Эквадор) - Вереc Роланд (Венгрия).

Также сегодня в вечерней сессии (начало в 19:00 по времени Астаны) выступят два представителя Казахстана: Нурбек Оралбай (до 80 кг) и Айбек Оралбай (до 92 кг).

Напомним, что ранее с ЧМ-2023 в Ташкенте вылетели Талгат Сырымбетов (до 60 кг) и Санатали Тольтаев (до 63,5 кг).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2019554-serik-temirzhanov-uspeshno-startoval-na-chempionate-mira-2023-po-boksu-v-tashkente/