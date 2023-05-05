Боксер Серик Темиржанов: Моя цель - стать чемпионом мира (видео)

Серик Темиржанов. Фото: kfb.kz

Серебряный призер ЧМ-2021 в Белграде (Сербия) Серик Темиржанов (до 57 кг) прокомментировал свою победу на чемпионате мира-2023 в Ташкенте (Узбекистан), передает NUR.KZ.

Напомним, что сегодня 24-летний казахстанский боксер победил единогласным решением судей Абдул Карима Батили из Мали.

"Спасибо всем за поддержку. Сегодня одержал первую победу на турнире. Моя цель — стать чемпионом мира. Благодаря тренерскому штабу мы прошли хорошую подготовку. Даст бог, сделаем все ради достижения этой цели", - заявил Темиржанов в интервью пресс-службе КФБ.

Также сегодня в вечерней сессии (начало в 19:00 по времени Астаны) ЧМ-2023 по боксу в Ташкенте выступят два представителя Казахстана: Нурбек Оралбай (до 80 кг) и Айбек Оралбай (до 92 кг).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2019564-bokser-serik-temirzhanov-moya-tsel-stat-chempionom-mira-video/