Казахстан понес вторую потерю на чемпионате мира-2023 по боксу в Ташкенте

Санатали Тольтаев. Фото: kfb.kz

23-летний казахстанский боксер-любитель Санатали Тольтаев (до 63,5 кг) не сумел выйти в третий круг чемпионата мира-2023 в Ташкенте (Узбекистан), передает NUR.KZ.

Во втором круге весовой категории до 63,5 кг Санатали уступил раздельным решением судей представителю Маврикии Ришарно Луи Колену.

Тем самым уже второй казахстанский боксер завершил выступление на чемпионате мира-2023 в Ташкенте. Ранее в весе до 60 кг турнир покинул Талгат Сырымбетов.

Интересно, что в следующем круге мирового первенства Ришарно Луи Колен встретится с узбекистанцем казахского происхождения Русланом Абдуллаевым.

Также сегодня в вечерней сессии (начало в 19:00 по времени Астаны) свой первый поединок проведет бронзовый призер Олимпийских игр-2020 в Токио Камшыбек Кункабаев. Его соперником станет боксер из России Алексей Дронов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2019421-kazahstan-pones-vtoruyu-poteryu-na-chempionate-mira-2023-po-boksu-v-tashkente/