Казахстан понес первую потерю на чемпионате мира по боксу в Ташкенте

Талгат Сырымбетов. Фото: kfb.kz

22-летний казахстанский боксер-любитель Талгат Сырымбетов (до 60 кг) проиграл во втором круге чемпионата мира-2023 по боксу в Ташкенте (Узбекистан), передает NUR.KZ.

Во втором круге Талгат в упорном поединке уступил действующему чемпиону Азии Мухаммеду Абу-Джаджеху. По итогам трех раундов раздельным решением судей победу одержал иорданский боксер (4-1).

Тем самым сборная Казахстана понесла первую потерю на чемпионате мира-2023.

Ранее в следующий раунд мирового первенства пробились Айбек Оралбай (до 92 кг), Сагындык Тогамбай (до 86 кг) и Санатали Тольтаев (до 63,5 кг).

Всего на этом турнире наши боксеры были представлены во всех 13 весовых категориях. Чемпионат мира в Ташкенте (Узбекистан) продлится до 14 апреля.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2019220-kazahstan-pones-pervuyu-poteryu-na-chempionate-mira-po-boksu-v-tashkente/