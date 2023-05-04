Титулованный казахстанский боксер Иван Дычко проведет бой в Аргентине

Иван Дычко. Фото: YURI CORTEZ/AFP via Getty Images

Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр Иван Дычко свой следующий поединок на профессиональном ринге проведет 9 июня в Буэнос-Айресе (Аргентина), пишет Boxrec.com.

По информации источника, соперником 32-летнего казахстанского супертяжеловеса станет местный боксер Ариэль Эстебан Бракамонте. Поединок будет рассчитан на десять раундов.

Отметим, что на профи-ринге Иван Дычко идет без поражений. В его активе 12 побед, из них 11 он завершил досрочно. На счету его будущего оппонента 11 побед (из них шесть нокаутом) при десяти поражениях.

Предыдущий свой бой двукратный бронзовый Олимпийских игр (2012, 2016) провел в июне прошлого года в Буэнос-Айресе, победив решением судей аргентинца Кевина Николаса Эспиндолу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2019314-titulovannyy-kazahstanskiy-bokser-ivan-dychko-provedet-boy-v-argentine/