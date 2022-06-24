Казахстанский боксер Иван Дычко одержал двенадцатую победу в своей карьере

Иван Дычко. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Боксер из Казахстана Иван Дычко выступил на вечере бокса в столице Аргентины, Буэнос-Айресе. До этого боя в карьере спортсмена уже насчитывалось 11 побед.

Соперником казахстанца стал аргентинский боксер Кевин Николас Эспиндола.

Как сообщает издание Sports.kz, поединок проводился в супертяжелом весе и длился 10 раундов. Дычко победил единогласным решением судей после всех раундов.

Соответственно, это двенадцатая победа 31-летнего казахстанского боксера в его профессиональной спортивной карьере.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1975495-kazahstanskiy-bokser-ivan-dychko-oderzhal-dvenadtsatuyu-pobedu-v-svoey-karere-video/