Санатали Тольтаев успешно стартовал на чемпионате мира по боксу

Санатали Тольтаев. Фото: Дирекция развития спорта

Очередной боксер сборной Казахстана одержал победу на старте чемпионата мира в Ташкенте (Узбекистан). Во второй раунд пробился Санатали Тольтаев, передает NUR.KZ/

Боксер на ЧМ представляет страну в весовой категории до 63,5 килограмма. В стартовом поединке он встретился с Ахмадом Штиви из Израиля.

Поединок получился конкурентным, по итогам которого Тольтаев победил решением судей.

Напомним, уже четыре казахстанца успешно преодолели стартовый барьер на чемпионате мира. Ранее в следующий раунд пробились Талгат Сырымбетов, Айбек Оралбай и Сагындык Тогамбай.

Всего Казахстан на турнире представлен во всех 13 весовых категориях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2019071-sanatali-toltaev-uspeshno-startoval-na-chempionate-mira-po-boksu/