Сагындык Тогамбай досрочно выиграл первый бой на чемпионате мира по боксу

Сагындык Тогамбай. Фото: kfb.kz

Сборная Казахстана по боксу продолжает свое выступление на чемпионате мира в Ташкенте (Узбекистан). Свой первый поединок на турнире выиграл Сагындык Тогамбай, передает NUR.KZ.

Он выступил в дневной сессии очередного соревновательного дня. Тогамбай (до 86 килограммов) на старте встретился с Натаном Мбели из Конго.

Во втором раунде казахстанский боксер дважды отправил оппонента в нокдаун. Затем ему это удалось и в третьем, после чего рефери принял решение остановить поединок.

Сегодня, 2 мая, в вечерней сессии выступит Санатали Тольтаев (до 63,5 кг). Противостоять ему будет Ахмад Штиви из Израиля.

Добавим, что днем ранее в следующий круг прошли Айбек Оралбай и Талгат Сырымбетов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2019043-sagyndyk-togambay-dosrochno-vyigral-pervyy-boy-na-chempionate-mira-po-boksu/