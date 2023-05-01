Казахстанские боксеры с победы стартовали на чемпионате мира в Ташкенте

Айбек Оралбай. Фото: olympics.com

Казахстанские боксеры Талгат Сырымбетов и Айбек Оралбай успешно стартовали на проходящем в Ташкенте (Узбекистан) чемпионате мира-2023 по боксу, передает NUR.KZ.

Выступающий в весовой категории до 60 кг Талгат Сырымбетов в упорном бою победил таиландца Сакду Руамтхаму. Отметим, что это был дебют для казахстанца на чемпионате мира.

В весе до 92 кг успешно выступил Айбек Оралбай. Он в первом раунде решением судей одолел представителя Болгарии Радослава Панталеева.

Напомним, что чемпионат мира по боксу среди мужчин пройдет с 1 по 14 апреля в Ташкенте (Узбекистан). Казахстан на данном турнире представлен во всех 13 весовых категориях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2018913-kazahstanskie-boksery-s-pobedy-startovali-na-chempionate-mira-v-tashkente/