Сагадат Рахманкул: После боя с Петряковым подходили россияне и просили прощение за решение судей

Сагадат Рахманул. Фото: instagram.com/rakhmankulsagadat/

Казахстанский боксер-профессионал Сагадат Рахманкул прокомментировал свое поражение от россиянина Виталия Петрякова на вечере бокса в Санкт-Петербурге, пишет Telegram-канал "Бей в кость".

Сагадат считает, что не заслужил проигрыша в этом поединке.

- Честно говоря, к этому бою я мало готовился. Начал подготовку за три недели до поединка, совмещал с основной работой. Провел всего три спарринга! И отправился на десятираундовый бой. Чувствовал недостатки в функциональной подготовке, но отработал, как мог.

- Что скажете по решению судей?

- Ожидаемо. Я в России же дрался, у него дома. Один судья дал 97-93 в пользу Петрякова, будто я четыре раунда проиграл. Не считаю, что я проиграл. Россияне после боя подходили, автографы брали, просили прощения за решение судей. Нормальные люди смотрят на вещи объективно.

Отметим, что это поражение стало четвертым для Сагадата Рахманкула на профи-ринге при восьми победах.

Тогда как небитый россиянин Виталий Петряков продлил свою победную серию до 15 встреч.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2019028-sagadat-rahmankul-posle-boya-s-petryakovym-podhodili-rossiyane-i-prosili-proschenie-za-reshenie-sudey/