Сагадат Рахманкул проиграл на вечере бокса в России

Сагадат Рахманул. Фото: instagram.com/rakhmankulsagadat/

Казахстанский боксер потерпел поражение от россиянина Виталия Петрякова в поединке, который состоялся в рамках вечера бокса в Санкт-Петербурге (Россия), передает NUR.KZ.

Бой состоялся в лимите полусреднего веса и стал соглавным событием вечера. Он был запланирован на десять раундов и продлился всю дистанцию.

В итоге судьи вынесли решение в пользу Петрякова. Счет составил 97-93, 95-95, 96-94.

Отметим, что в предыдущем поединке Рахманкул также потерпел поражение. Он уступил российскому боксеру Сергею Лубковичу.

Теперь в пассиве у казахстанца пять поражений. В активе - восемь побед, шесть из которых являются досрочными.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2018508-sagadat-rahmankul-proigral-na-vechere-boksa-v-rossii/