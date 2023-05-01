Айбек Оралбай: Приехали в Ташкент не просто так, наша цель - привезти золото в Казахстан

Айбек Оралбай. Фото: пресс-служба Дирекции развития спорта РК

Казахстанский боксер-любитель Айбек Оралбай (до 92 кг) прокомментировал свою победу в стартовом поединке на чемпионате мира-2023 в Ташкенте (Узбекистан), передает NUR.KZ.

Напомним, что в стартовом бою Айбек уверенно победил Радослава Панталеева. В первом раунде болгарин побывал в нокдауне.

"Мой соперник Радослав является бронзовым призером чемпионата мира 2019 года, побеждал известного кубинца Эрисланди Савона. Следующий бой проведу против итальянского боксера. Сделаю все возможное ради победы. Мы сюда приехали не просто так. Наша цель - привезти золото в Казахстан.

Сегодня хорошо работал ногой и передней рукой, нанес пару мощных ударов. К сожалению, немножко не хватило времени. Несмотря на это отбоксировал все три раунда и благодаря правильным тренерским подсказкам одержал победу", - приводит слова Оралбая пресс-служба Казахстанской федерации бокса.

Напомним, что в первый соревновательный день чемпионата мира по боксу в Ташкенте (Узбекистана) два казахстанских боксера вышли в следующий раунд.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2018919-aybek-oralbay-priehali-v-tashkent-ne-prosto-tak-nasha-tsel-privezti-zoloto-v-kazahstan/