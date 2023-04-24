Стало известно, кто представит Казахстан на чемпионате мира по боксу

Тренерский штаб сборной Казахстана по боксу озвучил имена спортсменов, которые представят страну на предстоящем чемпионате мира в Ташкенте, сообщает пресс-служба Федерации.
"Процедура выявления имен претендентов на этот чемпионат мира была долгой, тщательной и кропотливой. С начала этого года тренерский штаб провел необходимые УТС, возил разные составы на различные соревнования и по каждому из этих боксеров есть тщательный анализ. Это же касается и трех наших дебютантов. Несмотря на молодость, они имеют свое имя в мире бокса и готовы с честью защищать наше имя на международной арене", - отметил главный тренер Мырзагали Айтжанов.
В Ташкенте выступят следующие боксеры:
До 48 кг: Санжар Ташкенбай
До 51 кг: Сакен Бибосынов
До 54 кг: Махмуд Сабырхан
До 57 кг: Серик Темиржанов
До 60 кг: Талгат Сырымбетов
До 63,5 кг: Санатали Тольтаев
До 67 кг: Дулат Бекбауов
До 71 кг: Асланбек Шымбергенов
До 75 кг: Нурканат Райыс
До 80 кг: Нурбек Оралбай
До 86 кг: Сагындык Тогамбай
До 92 До кг: Айбек Оралбай
Свыше 92 кг: Камшыбек Кункабаев
Напомним, что ЧМ пройдет в период с 1 по 14 мая. Как отмечают организаторы, на данный момент уже зарегистрированы более 600 боксеров из 104 стран мира.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2018035-stalo-izvestno-kto-predstavit-kazahstan-na-chempionate-mira-po-boksu/