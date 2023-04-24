Стало известно, кто представит Казахстан на чемпионате мира по боксу

Сакен Бибосынов. Фото: Dan Mullan/Getty Images

Тренерский штаб сборной Казахстана по боксу озвучил имена спортсменов, которые представят страну на предстоящем чемпионате мира в Ташкенте, сообщает пресс-служба Федерации.

"Процедура выявления имен претендентов на этот чемпионат мира была долгой, тщательной и кропотливой. С начала этого года тренерский штаб провел необходимые УТС, возил разные составы на различные соревнования и по каждому из этих боксеров есть тщательный анализ. Это же касается и трех наших дебютантов. Несмотря на молодость, они имеют свое имя в мире бокса и готовы с честью защищать наше имя на международной арене", - отметил главный тренер Мырзагали Айтжанов.

В Ташкенте выступят следующие боксеры:

До 48 кг: Санжар Ташкенбай

До 51 кг: Сакен Бибосынов

До 54 кг: Махмуд Сабырхан

До 57 кг: Серик Темиржанов

До 60 кг: Талгат Сырымбетов

До 63,5 кг: Санатали Тольтаев

До 67 кг: Дулат Бекбауов

До 71 кг: Асланбек Шымбергенов

До 75 кг: Нурканат Райыс

До 80 кг: Нурбек Оралбай

До 86 кг: Сагындык Тогамбай

До 92 До кг: Айбек Оралбай

Свыше 92 кг: Камшыбек Кункабаев

Напомним, что ЧМ пройдет в период с 1 по 14 мая. Как отмечают организаторы, на данный момент уже зарегистрированы более 600 боксеров из 104 стран мира.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2018035-stalo-izvestno-kto-predstavit-kazahstan-na-chempionate-mira-po-boksu/