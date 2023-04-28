Сакен Бибосынов: Я готов защищать звание действующего чемпиона мира по боксу

Сакен Бибосынов. Фото: instagram.com/olympickz

Один из лидеров сборной Казахстана по боксу Сакен Бибосынов поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира в Ташкенте (Узбекистан), сообщает пресс-служба Федерации.

Бронзовый призер Олимпиады-2020 в столице Узбекистана будет защищать титул чемпиона мира.

"Я хотел бы выразить всем огромную благодарность за хорошую подготовку к этому чемпионату мира в Ташкенте. Наша команда очень дружная, сплоченная и готова идти к новым вершинам. Что касается меня лично, то я, конечно же, хочу и готов защищать звание действующего чемпиона мира. Моя цель - стать двукратным чемпионом мира",- поделился Бибосынов.

Напомним, Сакен Бибосынов завоевал "золото" мирового первенства в 2021 году в Белграде. Также в его активе есть "бронза" (2019).

ЧМ пройдет с 1 по 14 мая. Ранее тренерский штаб сборной Казахстана представил состав, который выступит в Ташкенте.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2018719-saken-bibosynov-ya-gotov-zaschischat-zvanie-deystvuyuschego-chempiona-mira-po-boksu/