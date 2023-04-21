Мейирим Нурсултанов: Моя цель - стать чемпионом мира

Мейирим Нурсултанов. Фото: RCC Boxing Promotions

Непобежденный казахстанский боксер-профессионал Мейирим Нурсултанов (19-0, 11КО) рассказал, что следующий бой может провести в Штатах, пишет Telegram-канал "Бей в кость".

По словам Мейирима, соперником будет кто-то из ТОП-10.

"Планов на будущее много. Если повезет, то стать чемпионом мира – это моя цель. После своего последнего боя я разговаривал со своим менеджером Эгисом Климасом. Он сказал, что следующий бой пройдет в США. Не могу с точностью сказать, кто будет моим следующим противником. Однако это будет кто-то из ТОП-10", - заявил Нурсултанов.

Напомним, что не так давно Мейирим Нурсултанов взял верх над японцем Кадзуто Такесако и продлил свою победную серию до 19 боев (из них 11 нокаутом).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2017801-meyirim-nursultanov-moya-tsel-stat-chempionom-mira/