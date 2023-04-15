Мейирим Нурсултанов нокаутом победил в титульном поединке

Мейирим Нурсултанов. Фото: David Spagnolo/Main Events

Непобежденный казахстанский боксер-профессионал Мейирим Нурсултанов успешно провел защиту своего титула WBO International в средней весовой категории, передает NUR.KZ.

Бой состоялся в Инчхоне (Южная Корея). Противником казахстанца выступил японец Кадзуто Такесако.

Противостояние было рассчитано на 12 раундов. Однако Нурсултанов справился со своей задачей до финального гонга.

Развязка наступила в восьмом раунде. Казахстанскому боксеру удалось нокаутировать своего опопонента.

Таким образом, Мейирим успешно защитил свой титул. Он одержал 19 победу в 19 проведенных боях. Японец, в свою очередь, потерпел первое поражение на профессиональном ринге (также его рекорд насчитывает одну ничью).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2016890-meyirim-nursultanov-nokautom-pobedil-v-titulnom-poedinke/