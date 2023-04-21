Али Ахмедов поднялся в рейтинге WBO

Али Ахмедов. Фото: Cliff Hawkins/Getty Images

Всемирная боксерская организация (WBO) представила свой обновленный рейтинг лучших боксеров мира. Казахстанский профи-боксер Али Ахмедов приблизился к десятке лучших, передает NUR.KZ.

Боец, выступающий во втором среднем весе, ранее занимал 12 место в рейтинге. После процесса обновления он улучшил свою позицию на одну строчку. Теперь в списке лучших Ахмедов располагается на 11-м месте.

Стоит отметить, что ранее казахстанский боксер поднялся в рейтинге IBF. На сегодняшний день он удерживает за собой пятую строчку.

Свой последний бой Али Ахмедов провел в сентябре прошлого года. Он победил американца Габриэля Росадо единогласным решением судей. Казахстанский боксер завоевал титулы IBF NA и WBC Silver во втором среднем весе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2017776-ali-ahmedov-podnyalsya-v-reytinge-wbo/