Али Ахмедов поднялся в рейтинге IBF

Али Ахмедов. Фото: Sarah Stier/Getty Images

Международная федерации бокса (IBF) произвела обновление мирового рейтинга. Единственным казахстанцем, которого коснулись изменения, стал Али Ахмедов, передает NUR.KZ.

Боксер сменил прописку и вошел в число пяти лучших во втором среднем весе. Ранее он занимал шестое место. Теперь нокаутер удерживает за собой пятую строчку.

Добавим, что чемпионом в этом дивизионе является мексиканец Сауль Альварес.

Свой последний бой Али Ахмедов провел в сентябре прошлого года. Он победил американца Габриэля Росадо единогласным решением судей. Казахстанский боксер завоевал титулы IBF NA и WBC Silver во втором среднем весе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2017079-ali-ahmedov-podnyalsya-v-reytinge-ibf/