Глава Top Rank рассказал, почему не стали подписывать Головкина

Боб Арум. Фото: Jeff Lewis/Top Rank Inc via Getty Images)

Основатель промоутерской компании Top Rank Боб Арум оценил возможность подписания контракта с экс-чемпионом мира в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным, сообщает Boxingscene.com.

Легендарный промоутер считает, что Геннадий слишком дорогой боксер.

"Причина, почему мы не смотрим в сторону Головкина в том, что он очень дорогой. Мы экономим деньги из нашего бюджета ESPN. У нас на контракте достаточно отличных боксеров, между которыми мы должны распределять эти деньги.

Лично мне Головкин нравится. Я считаю, что он потрясающий боец. Но, опять же, он слишком дорогой для нас", - заявил Боб Арум.

Напомним, что не так давно 41-летний казахстанский боксер освободил два чемпионских титула.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2017448-glava-top-rank-rasskazal-pochemu-ne-stali-podpisyvat-golovkina/