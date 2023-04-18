Боксер Мейирим Нурсултанов вошел в десятку лучших по версии Boxrec

Мейирим Нурсултанов. Фото: twitter.com/GoldenBoyBoxing

Непобежденный казахстанский боксер-профессионал Мейирим Нурсултанов (19-0, 11КО) улучшил свои позиции в обновленном рейтинге портала Boxrec.com, передает NUR.KZ.

После победы над небитым японцем Кадзуто Такесако Мейирим поднялся на шестое место в списке лучших средневесов.

Лидирует в этом рейтинге экс-чемпион мира казахстанец Геннадий Головкин (42-2-1, 37КО). Чемпион WBO Жанибек Алимханулы (13-0, 8КО) расположился на девятой строчке.

ТОП-10 средневесов по версии Boxrec выглядит следующим образом:

1. Геннадий Головкин (Казахстан)

2. Лиам Смит (Великобритания)

3. Крис Юбенк-младший (Великобритания)

4. Хайме Мунгия (Мексика)

5. Карлос Адамес (Доминиканская Республика)

6. Мейирим Нурсултанов (Казахстан)

7. Сергей Деревянченко (Украина)

8. Эрисланди Лара (Куба)

9. Жанибек Алимханулы (Казахстан)

10. Майкл Зерафа (Австралия)

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2017249-bokser-meyirim-nursultanov-voshel-v-desyatku-luchshih-po-versii-boxrec/