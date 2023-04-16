Боксеры Нурмаганбет и Аманкул победили в США

Бек Нурмаганбет. Фото: instagram.com/nurmaganbet.bek.kazbekuli/

Казахстанские профессиональные боксеры Бек Нурмаганбет и Абильхан Аманкул одержали победы в рамках вечера бокса в городе Помон (Калифорния, США), передает NUR.KZ.

Аманкул сразился с мексиканцем Даниэлем Эчеверрией. Поединок состоялся в лимите второго среднего веса. Он был рассчитан на восемь раундов, но завершился в третьем. Абильхан нокаутировал своего оппонента.

Также досрочной победы добился и Нурмаганбет. Причем казахстанский боксер отправил Эбера Рондона из Венесуэлы в нокаут уже в первом раунде. Поединок прошел во втором среднем весе.

Отметим, что оба казахстанских боксера на данный момент являются непобежденными. При этом Бек Нурмаганбет владеет титулом WBA International.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2016930-boksery-nurmaganbet-i-amankul-pobedili-v-ssha/