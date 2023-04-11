Президент WBC опубликовал видеообращение к Головкину

Маурисио Сулейман. Фото: Luis Barron / Eyepix Group/Future Publishing via Getty Images

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман записал и опубликовал видеообращение к чемпиону мира по версии IBO в среднем весе Геннадию Головкину, передает NUR.KZ.

Ролик глава WBC выложил в своем Твиттере. Маурисио Сулейман заснял себя во время прогулки в кепке Головкина. Также он обратился непосредственно к боксеру.

"GGG недавно отпраздновал свой день рождения. Как у тебя дела, чемпион",- озвучил Маурисио.

Напомним, что 8 апреля Геннадию Головкину исполнился 41 год. В профи-бокс Головкин перешел в 2006 году в статусе серебряного призера Олимпийских игр-2004. Через четыре года GGG впервые стал чемпионом мира, досрочно победив Милтона Нуньеса из Колумбии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2016277-prezident-wbc-opublikoval-videoobraschenie-k-golovkinu/