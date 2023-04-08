Геннадию Головкину исполнился 41 год

Геннадий Головкин. Фото: John Gurzinski/AFP via Getty Images

Сегодня, 8 апреля, свой день рождения празднует самый успешный и титулованный спортсмен в истории казахстанского профессионального бокса Геннадий Головкин, передает NUR.KZ.

Именитому боксеру исполнился 41 год. В данный момент он является чемпионом мира по версии IBO в средней весовой категории.

В профи-бокс Головкин перешел в 2006 году в статусе серебряного призера Олимпийских игр-2004. Через четыре года GGG впервые стал чемпионом мира, досрочно победив Милтона Нуньеса из Колумбии. В 2012 году он дебютировал на американском канале HBO.

Головкин одержал 23 досрочные победы подряд в период с 22 ноября 2008 по 18 марта 2017 года. За время своей профессиональной карьеры владел титулами чемпиона мира по версиям WBC, IBF, WBA. На данный момент провел 45 боев на профи-ринге. В 42 из них вышел победителем. Дважды потерпел поражение и один раз завершил поединок вничью.

Свой последний бой он провел в сентябре прошлого года, уступив решением судей мексиканцу Саулю Альваресу.

В любительском боксе Геннадий Головкин становился чемпионом мира (2003), Азии (2004), Азиатских игр (2002). Провел 350 боев, уступив лишь в пяти из них.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2015989-gennadiyu-golovkinu-ispolnilsya-41-god/