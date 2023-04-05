"На родине моего папы": жена боксера Дмитрия Бивола приехала в Казахстан

Екатерина и Дмитрий Бивол. Фото: instagram.com/bivol_kate

Жена непобежденного российского боксера-полутяжеловеса Дмитрия Бивола Екатерина рассказала о своих казахстанских корнях, приехав в гости в Алматы.

Екатерина в сторис своего профиля в Instagram поделилась несколькими видео из Алматы - она посетила каток "Медеу" и восхитилась красотой алматинских гор.

"На родине моего папы", - написала Екатерина на одном из видео из Алматы.

Екатерина Бивол на Медеу. Кадр из видео: instagram.com/bivol_kate

Помимо этого супруга непобежденного боксера побывала на застолье с бешбармаком, о чем тоже сняла короткий ролик.

Горы и застолье. Фото: instagram.com/bivol_kate

По данным сайта BoxRec, Дмитрий Бивол родился 18 декабря 1990 года в городе Токмок в Кыргызстане. Является обладателем чемпионского пояса WBA Super в полутяжелом весе.

На профи-ринге Бивол провел 21 поединок - все завершились его победой, в 11 боях соперники россиянина падали в нокаут.

Последний поединок Дмитрий провел в ноябре 2022 года - защищал свой титул в бою против Хильберто Рамиреса. Эта защита стала пятой после завоевания чемпионского титула.

Также стоит напомнить, что Дмитрий стал вторым боксером, который сумел одолеть Сауля Альвареса.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2015484-na-rodine-moego-papy-zhena-boksera-dmitriya-bivola-priehala-v-kazahstan/