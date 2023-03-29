"Постараемся закрыть сделку": промоутер рассказал об организации боя Головкин - Мунгия

Хайме Мунгия. Фото: Omar Vega/Contributor/Getty Images

Со-промоутер мексиканского боксера Хайме Мунгии (41-0, 33КО) Фернандо Белтран сообщил о переговорах с командой казахстанца Геннадия Головкина (42-2-1, 37КО) об организации поединка, передает Izquierdazo.

По словам генерального директора промоутерской компании Zanfer, Хайме Мунгия вернется на ринг 10 июня.

"Мы пытаемся устроить бой с Геннадием Головкиным на 10 июня. Работаем над этим. Мы уже разговаривали с промоутером GGG Томом Леффлером. Постараемся закрыть сделку в ближайшее время.

Мунгия хочет драться с Головкиным. Он искал эту встречу с самого начала карьеры. Теперь мы постараемся ее организовать", - заявил Фернандо Белтран.

Напомним, что 40-летний Геннадий Головкин не выходил на ринг с сентября прошлого года после трилогии с Саулем Альваресом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2014479-postaraemsya-zakryt-sdelku-promouter-rasskazal-ob-organizatsii-boya-golovkin-mungiya/