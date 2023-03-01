Алехандро Менесес о бое с Тураровым: Нанесу ему первое поражение на его же земле

Алехандро Менесес. Фото: britishboxers.co.uk

Чемпион мира по версии IBO в первом полусреднем весе мексиканец Алехандро Менесес прокомментировал предстоящий поединок против казахстанца Жанкоша Турарова, передает корреспондент NUR.KZ.

Алехандро посоветовал казахстанскому боксеру быть готовым на все сто процентов.

"Тренировочный процесс проходит хорошо. Жду не дождусь вылета в Казахстан. Я привезу туда чемпионский пояс, и с ним же улечу обратно домой. Что касается моего соперника, то Жанкош Тураров достойный боксер. Но он еще не сталкивался с таким серьезным оппонентом, как я. Советую ему быть готовым на все сто процентов. Меня ждет долгий путь, но я уверен в своей победе. С радостью нанесу ему первое поражение на его же земле", - заявил Менесес.

Напомним, что поединок Жанкош Тураров - Алехандро Менесес состоится 21 марта в Алматы. На кону будет стоять титул IBO, который принадлежит мексиканскому боксеру.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2011339-alehandro-meneses-o-boe-s-turarovym-nanesu-emu-pervoe-porazhenie-na-ego-zhe-zemle/