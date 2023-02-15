Боксер Жанкош Тураров сразится за титул IBO

Жанкош Тураров. Фото: instagram.com/zhankoshturarov/

Казахстанский боксер-профессионал Жанкош Тураров (26-0, 19КО) свой следующий поединок проведет против представителя Мексики Алехандро Менесеса (16-5, 9КО), передает Boxrec.com.

Бой пройдет 21 марта в Алматы. На кону будет стоять титул IBO (Международная боксерская организация) в первом полусреднем весе, которым владеет Алехандро Менесес. Поединок рассчитан на 12 раундов.

В со-главном бою казахстанец Бекман Сойлыбаев (15-1, 6КО) сразится с филиппинцем Дженелем Лаусой (11-0-1, 7КО) за пояс WBA Inter-Continental во втором полулегком весе. Поединок будет десятираундовым.

Также в этот день выступит непобежденный казахстанец Абылайхан Хусаинов (12-0, 9КО). Имя его соперника пока неизвестно.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2009556-bokser-zhankosh-turarov-srazitsya-za-titul-ibo/