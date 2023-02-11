Боксер Али Ахмедов провел совместную тренировку с Нурланом Сабуровым

Нурлан Сабуров и Али Ахмедов. Фото: instagram.com/ali_akhmedov_officialpage/

Выступающий во втором среднем весе казахстанский боксер-профессионал Али Ахмедов провел совместную тренировку с известным комиком Нурланом Сабуровым, передает NUR.KZ.

Об этом Али рассказал на своей странице в Instagram, выложив фотографию с Сабуровым. "Провели совместную тренировку. Что было дальше?", - подписал пост Ахмедов.

Отметим, что в данный момент Али Ахмедов тренируется в Алматы. Последний свой бой он провел в сентябре прошлого года в Лас-Вегасе (штат Неваад, США), победив по очкам американца Габриэля Росадо.

Всего в активе 27-летнего казахстанского боксера 19 побед (из них 14 нокаутом) на профи-ринге при одном поражений.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2009029-bokser-ali-ahmedov-provel-sovmestnuyu-trenirovku-s-nurlanom-saburovym/