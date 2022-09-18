Али Ахмедов победил Росадо в андеркарде Канело - Головкин III

Бой Али Ахмедов - Габриэль Росадо. Фото: Sarah Stier/Getty Images

Казахстанский нокаутер Али Ахмедов одержал победу над 36-летним американцем Габриэлем Росадо в рамках большого вечера бокса в Лас-Вегасе (Невада, США), передает NUR.KZ.

Поединок состоялся на арене T-Mobile. Встреча во втором среднем весе была рассчитана на десять раундов.

Ахмедов ожидаемо начал боксировать первым номером. На старте он эффективно подключал джебы, не позволяя Росадо сокращать дистанцию. Соперник в основном действовал от обороны.

Казахстанец был активнее. Также он чаще попадал. При этом Али использовал прессинг. Габриэль же пытался поймать момент для нанесения одиночного хлесткого удара.

В четвертом раунде Росадо освоился в ринге и раскрепостился. Он стал работать активнее - контратаки сменил на выраженный прессинг. Тем не менее, преимущество оставалось за Ахмедовым.

Али чаще попадал в цель, контролировал ход поединка. Росадо же не хватало скорости - доминирование Ахмедова усиливалось.

В восьмом раунде у Росадо было несколько хороших эпизодов. Казахстанцу пришлось клинчевать. У Ахмедова не было возможности выиграть досрочно. Однако он выглядел предпочтительнее и владел преимуществом.

В итоге боксеры прошли всю дистанцию. Судьи отдали победу Ахмедову, который стал обладателем поясов IBF North American и WBC Silver во втором среднем весе.

Добавим, что в главном поединке Геннадий Головкин сразится с мексиканцем Саулем Альваресом. На кону будут стоять титулы IBF, WBC, WBA Super и WBO во втором среднем весе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1988326-ali-ahmedov-pobedil-rosado-v-anderkarde-kanelo-golovkin-iii/