Боксер Бахыт Сарсекбаев: Джалолов привел факты, оспорить мы их не можем

Бахыт Сарсекбаев. Фото: ticketon.kz

Чемпион Олимпийских игр-2008 в Пекине казахстанский боксер Бахыт Сарсекбаев ответил на слова тяжеловеса из Узбекистана Баходира Джалолова, пишет Meta-ratings.kz.

По словам казахстанского боксера, в их времена узбекские боксеры в подметки им не годились, но сейчас ситуация изменилась.

"Их боксеры выросли за счет физики и функциональной подготовки. Наши лидеры остаются в проигрышной ситуации перед узбеками. Когда боксировал я и Серик Сапиев, то узбекские боксеры нам в подметки не годились. Джалолов взял статистические факты. Обижаться на это не нужно — это правда. Узбеки приводят факты, а оспорить мы их не можем", — сказал Сарсекбаев.

Напомним, что ранее олимпийский чемпион Баходир Джалолов заявил, что узбекский бокс сильнее казахстанского.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2008017-bokser-bahyt-sarsekbaev-dzhalolov-privel-fakty-osporit-my-ih-ne-mozhem/