Баходир Джалолов: Узбекский бокс сильнее казахстанского

Баходир Джалолов. Фото: Adam Davy/PA Images via Getty Images

Олимпийский чемпион по боксу тяжеловес Баходир Джалолов считает, что Узбекистан опережает Казахстан в любительском боксе, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Qalampir.uz.

Напомним, что на последнем чемпионате Азии среди мужчин Узбекистан занял первое общекомандное место. Тогда как Казахстан стал вторым.

"Узбекистан занимает одно из первых мест в мире по любительскому боксу. Проходивший в Таиланде чемпионат Азии также завершился в нашу пользу. Наши боксеры завоевали девять золотых наград. Такого никогда не было в истории.

На прошлом чемпионате мира Казахстан завоевал больше медалей, чем мы, и поэтому занял более высокое место. И то потому, что при составлении рейтинга учитывались результаты женского чемпионата мира. В целом, мы превосходим Казахстан на крупных соревнованиях. Могу сказать, что наш бокс сильнее казахстанского", - заявил Джалолов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2007790-bahodir-dzhalolov-uzbekskiy-boks-silnee-kazahstanskogo/