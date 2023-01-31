Батыр Джукембаев: Головкин обещал для Казахстана большой бой

Геннадий Головкин и Батыр Джукембаев. Фото: instagram.com/batyr_jukembaev/

Казахстанский боксер-профессионал Батыр Джукембаев заявил, что с удовольствием выступил бы в одном карде с Геннадием Головкиным, передает корреспондент NUR.KZ.

Напомним, что ранее в интервью Compas On The Beat Головкин говорил, что должен выступить в любимом Казахстане.

Боксер Батыр Джукембаев считает, что команда GGG способна организовать такой вечер бокса в ближайшее время.

"Головкин обещал для Казахстана большой бой. Уверен, что его команда сможет организовать такой вечер бокса в ближайшее время. Выступить с ним в одном карде было бы честью. К тому же, у меня хорошие отношения с его командой. Надеюсь, будут хорошие новости и мы сможем порадовать наших болельщиков", - заявил Джукембаев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2007529-batyr-dzhukembaev-golovkin-obeschal-dlya-kazahstana-bolshoy-boy/