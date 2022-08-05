Геннадий Головкин: Я должен провести бой в любимом Казахстане

Геннадий Головкин. Фото: Philip Fong/AFP via Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA Super и IBF в среднем весе Геннадий Головкин заявил, что намерен провести один из своих поединков в Казахстане, сообщает Youtube-канал Compas On The Beat.

"У меня большие планы на будущее, с кем, как и где боксировать. У меня есть мой любимый Казахстан, где я считаю, что должен отбоксировать! Так что впереди большие планы", - заявил казахстанский боксер.

Пока Головкин провел лишь один профессиональный бой в Казахстане, когда в 2010 году в столице нокаутировал в третьем раунде колумбийца Нильсона Тапию.

Напомним, что в сентябре текущего года Головкин проведет третий бой против мексиканца Сауля Альвареса.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1981974-gennadiy-golovkin-ya-dolzhen-provesti-boy-v-lyubimom-kazahstane/