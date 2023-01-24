Жанибек Алимханулы: Я легко нокаутирую Хайме Мунгию

Жанибек Алимханулы. Фото: twitter.com/qazaqstyle

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе непобежденный казахстанский боксер Жанибек Алимханулы заявил, что досрочно победит мексиканца Хайме Мунгию, передает NUR.KZ.

Промоутер непобежденного мексиканского боксера Оскар Де Ла Хойя на своей официальной странице в Twitter спросил у подписчиков, кого хотели бы увидеть следующим соперником Мунгии.

На что чемпион WBO в среднем весе Жанибек Алимханулы ответил: "Я легко его нокаутирую".

Напомним, ранее казахстанский боксер прокомментировал поражение Криса Юбенка-младшего и обратился к топам среднего дивизиона.

Отметим, что Жанибек Алимханулы и Хайме Мунгии на профи-ринге идут без поражений. На счету казахстанца 13 побед (из них 8 нокаутом), у мексиканца - 41 (из них 33 нокаутом).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2006622-zhanibek-alimhanuly-ya-legko-nokautiruyu-hayme-mungiyu/