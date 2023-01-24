Жанибек Алимханулы: Думал, Юбенк побьет Смита и станет претендентом на мой титул

Жанибек Алимханулы. Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе непобежденный казахстанец Жанибек Алимханулы высказался о победе Лиама Смита над Крисом Юбенком-младшим, передает NUR.KZ.

По словам Жанибека, он надеялся провести поединок с Крисом Юбенком-младшим.

"Я думал, что Юбенк побьет своего соперника и станет претендентом на мой титул. Ведь до этого он был вторым номером в рейтинге. Надеюсь, что моим следующим оппонентом будет боксер с именем.

Я лишь не понимаю одного. В среднем весе много известных имен. Понимаю, что у людей разные цели. Но если ты знаменит и не хочешь биться за титул, то какой смысл боксировать?", - написал в Twitter Алимханулы.

Напомним, что 21 января в Манчестере (Англия) Лиам Смит нанес сенсационное поражение Крису Юбенку-младшему.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2006550-zhanibek-alimhanuly-dumal-yubenk-pobet-smita-i-stanet-pretendentom-na-moy-titul/