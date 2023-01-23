Мэттью Маклин: Смит заслужил бой против Головкина на "Энфилде"

Мэттью Маклин. Фото: Ross MacDonald/SNS Group via Getty Images

Бывший соперник казахстанца Геннадия Головкина ирландский боксер Мэттью Маклин прокомментировал победу Лиама Смита над Крисом Юбенком-младшим, передает NUR.KZ.

Напомним, что 21 января в Манчестере (Англия) британец Лиам Смит сенсационно остановил своего соотечественника Криса Юбенка-младшего.

"Смит одержал отличную победу. Он заслуживает следующего боя на "Энфилде". Перед боем говорили, что Келл Брук хочет встретиться с победителем этого поединка. Смит против Брука? Или Смит против Головкина за титул чемпиона мира в среднем весе? Что нравится больше?", - написал Маклин на своей странице в Twitter.

После победы над Крисом Юбенком-младшим Лиам Смит заявил, что готов подраться с Геннадием Головкиным.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2006457-mettyu-maklin-smit-zasluzhil-boy-protiv-golovkina-na-enfilde/