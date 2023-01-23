"Я в хорошем положении": Лиам Смит намерен подраться с Геннадием Головкиным

Лиам Смит. Фото: Alex Livesey/Getty Images

Британский боксер-профессионал Лиам Смит заинтересован в поединке с чемпионом WBA и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Boxingnews24.com.

По словам Лиама, он сейчас в хорошем положении, и может драться в первом среднем и среднем дивизионах.

"Я чувствую себя хорошо. Когда у меня есть такие результаты, я далек от завершении карьеры. Крис Юбенк-младший должен решить, нужен ли ему этот матч-реванш. Если да, то я дам ему такую возможность.

У меня много хороших вариантов. Келл Брук сказал, что готов подраться со мной. Есть еще Геннадий Головкин. У меня хорошие позиции в среднем и первом среднем дивизионах. Просто нужно принять те бои, которые имеют смысл", - заявил Смит.

Напомним, что 21 января в Манчестере Лиам Смит сенсационно победил Криса Юбенка-младшего.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2006444-ya-v-horoshem-polozhenii-liam-smit-nameren-podratsya-s-gennadiem-golovkinym/