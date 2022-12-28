Крис Юбенк-младший: Бой с Головкиным - это то, что я хочу сделать в 2023 году

Крис Юбенк-младший. Фото: Huw Fairclough/Getty Images

Британский боксер Крис Юбенк-младший продолжает пытаться организовать бой против казахстанца Геннадия Головкина. По его словам, ему нужны титулы, передает NUR.KZ со ссылкой на Boxingscene.com.

Напомним, Головкин в данный момент является чемпионом мира по версиям WBA Super, IBF и IBO в среднем весе.

"Головкин. Бой с ним - это то, что я хочу. Лично для меня сейчас важнее поединок с Головкиным. Титулы у него. А я хочу эти пояса.

Единственное, о чем я жалею в своей карьере, так это о срыве в организации боя. Мы должны были встретиться много лет назад, но не вышло. Не по моей вине.

У него есть эти титулы, и в дивизионе нет никого, кого мечтали бы увидеть поклонники в ринге против GGG. Остался только я. Бой с Головкиным - это то, что я хочу сделать в 2023 году",- озвучил Юбенк.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2003437-kris-yubenk-mladshiy-boy-s-golovkinym-eto-to-chto-ya-hochu-sdelat-v-2023-godu/