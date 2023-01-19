"Не смог отправить его в нокдаун": Канат Ислам вспомнил единственное поражение в карьере

Канат Ислам. Фото: instagram.com/islamkanatqazaq/

Казахстанский боксер-профессионал Канат Ислам рассказал об единственном поражений в карьере от британца Джимми Келли в феврале 2022 года в США, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Youtube-канал QAZSPORT TV.

По словам Каната, это поражение стало для него ценным уроком.

"В прошлом году я потерпел первое поражение на профессиональном ринге. Для меня это стало уроком. На самом деле на протяжении трех месяцев я провел хороший тренировочный лагерь в Доминикане, но после январских событий я уехал с семьей в Стамбул, и там потерял форму.

Я думал, что готов к бою. Было бы еще три-четыре недели подготовки, я бы выступил лучше. Сам поединок, считаю, получился равным. Единственное, я не сумел отправить его в нокдаун, потому что не было сил. Потерял форму. За это я поплатился и получил ценный урок. После этого я многое поменял в своем тренировочном процессе", - приводит слова Ислама.

Напомним, что в феврале прошлого года Канат Ислам потерпел первое поражение в профессионалах, уступив решением судей от британца Джимми Келли.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2006006-ne-smog-otpravit-ego-v-nokdaun-kanat-islam-vspomnil-edinstvennoe-porazhenie-v-karere/