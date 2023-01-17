Боксер Жанкош Тураров начал подготовку к титульному бою

Жанкош Тураров. Фото: instagram.com/zhankoshturarov/

Выступающий в первом полусреднем весе непобежденный казахстанский боксер-профессионал Жанкош Тураров (26-0, 19КО) начал подготовку к титульному бою, передает NUR.KZ.

Об этом он рассказал на своей странице в Instagram. "Начались первые тренировки в 2023 году. Впереди много новостей", - подписал пост Тураров.

На снимке Жанкош запечатлен вместе с тренером Сагатбеком Мусахановым и казахстанским боксером Али Ахмедовым.

Ожидается, что свой следующий бой Жанкош Тураров проведет против Алехандро Менесеса (15-6, 9КО) 18 марта в Казахстане. На кону будет стоять титул IBO в первом полусреднем весе.

Предыдущий свой поединок Тураров провел в декабре прошлого года в Алматы, победив досрочно венесуэльца Луиса Энрике Ромеро.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2005726-bokser-zhankosh-turarov-nachal-podgotovku-k-titulnomu-boyu/