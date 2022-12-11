Жанкош Тураров победил нокаутом и завоевал титул IBO

Жанкош Тураров. Фото: instagram.com/zhankoshturarov/

Казахстанский боксер Жанкош Тураров одержал победу нокаутом в рамках вечера бокса в Алматы. Он завоевал титул IBO Intercontinental в полусреднем весе, передает NUR.KZ.

Соперником казахстанца выступил венесуэлец Энрике Луис Ромеро. Встреча была рассчитана на десять раундов. Однако Тураров, как и обещал, завершил ее досрочно.

По ходу боя Жанкош Тураров дважды отправил оппонента в нокдаун. А в седьмой трехминутке удалось нокаутировать Луиса Ромеро.

Таким образом, казахстанец завоевал титул IBO International в полусреднем весе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2001056-zhankosh-turarov-pobedil-nokautom-i-zavoeval-titul-ibo/