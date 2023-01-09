Определился состав женской сборной Казахстана по боксу на участие в молодежном чемпионате Азии

Тренерский штаб женской сборной Казахстана по боксу обнародовал состав на участие в молодежном чемпионате Азии, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Федерации.
Континентальное первенство пройдет пройдет с 16 по 27 января в Бангкоке (Таиланд).
Состав сборной Казахстана выглядит следующим образом:
- до 48 килограммов. Анель Кудайберген
- до 50 килограммов. Молдир Тойкова
- до 52 килограммов. Жансая Рахимберди
- до 54 килограммов. Анель Сакыш
- до 57 килограммов. Виктория Графеева
- до 60 килограммов. Шахназ Исаева
- до 63 килограммов. Назерке Серик
- до 66 килограммов. Акнар Ищанова
- до 70 килограммов. Жасмин Кизатова
- до 75 килограммов. Дана Дидай
- до 81 килограмма. Гульсая Ержан
- свыше 81 килограмма. Елдана Талипова
Добавим, что ранее был представлен состав мужской команды.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2004688-opredelilsya-sostav-zhenskoy-sbornoy-kazahstana-po-boksu-na-uchastie-v-molodezhnom-chempionate-azii/